В России упала средняя ставка по вкладам в крупнейших банках

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, снизилась по итогам первой декады мая до 12,1% с 13% в третьей декаде апреля. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
Максимальный показатель средней ставки за всю историю наблюдений наблюдался в первой декаде марта (20,51%), а минимальный — в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Средняя максимальная процентная ставка по вкладам, которая рассчитывается Центробанком, является ориентиром для российского рынка вкладов. Регулятор советует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В списке банков, по которым проводится мониторинг, - «Тинькофф банк», ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Россельхозбанк и Совкомбанк.
Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что денежный вклад стоит открыть в банке сейчас, поскольку в дальнейшем процент по вкладам будет снижаться. По его словам, ставки по банковским депозитам напрямую зависят от ключевой ставки ЦБ — если она ниже, то и процент по вкладам меньше. По его словам, на данном этапе идет снижение среднего размера ставок по вкладам до 12–13 процентов годовых.