В России упала средняя ставка по вкладам в крупнейших банках

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, снизилась по итогам первой декады мая до 12,1% с 13% в третьей декаде апреля. Об этом свидетельствуют данные Банка России .

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что денежный вклад стоит открыть в банке сейчас, поскольку в дальнейшем процент по вкладам будет снижаться. По его словам, ставки по банковским депозитам напрямую зависят от ключевой ставки ЦБ — если она ниже, то и процент по вкладам меньше. По его словам, на данном этапе идет снижение среднего размера ставок по вкладам до 12–13 процентов годовых.