Инструкция, как рассчитать пенсию и узнать размер будущих выплат

Как рассчитать пенсию в 2022 году, как узнать размер будущих выплат, как связаны стаж и страховая пенсия по старости, и что будет, если стажа слишком мало, - в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

Как назначается и от чего зависит пенсия в России

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Страховая пенсия по старости в 2022 году назначается, если соблюдены такие условия:

Если достигнут возраст в 56,5 лет для женщин и 61,5 лет для мужчин (в рамках реформы этот показатель растет каждый год, чтобы в 2028-м достигнуть 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин).

Если человек чуть младше 56,5 или 61,5 лет, но накопил страховой стаж в 37 лет для женщин и 42 года для мужчин (с таким стажем страховую пенсию по старости можно начать получать на 24 месяца раньше срока).

Если накоплен страховой стаж как минимум в 13 лет (с 2024 года необходимый минимум достигнет 15 лет).

Если накоплена минимальная сумма в 23,4 пенсионного коэффициента (с 2025 года этот показатель вырастет до 30).

Объем пенсионных коэффициентов связан с объемом уплаченных страховых взносов и продолжительностью трудового стажа.

С 2021 года максимум пенсионных коэффициентов, который можно накопить за год, равняется десяти - это касается только тех россиян, у которых формируется исключительно страховая пенсия.

Для людей, которые до 2015 года решили направлять часть взносов на накопительную пенсию, максимум коэффициентов за год составляет 6,25.

Граждане 1967 года рождения и моложе могут отказаться от взносов на накопительную пенсию, если она их больше не интересует. Тогда все взносы будут идти на страховую пенсию.

Эксперты Пенсионного фонда России (ПФР) отмечают, что выбирая между полностью страховой и страховой+накопительной пенсиями стоит брать в расчет, что страховую пенсию каждый год увеличивает государство, чтобы догнать инфляцию.

Накопительную пенсию используют для инвестирования негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Доход, который это может принести, зависит от успешности инвестирования. Возможен и убыток, в таком случае человеку выплатят только сумму уплаченных страховых взносов. Накопительную часть пенсии государство не индексирует.

У людей от 1966 года и старше может формироваться только страховая пенсия.

Как рассчитывается пенсия

Страховая пенсия по старости рассчитывается так:

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ = СУММА ПЕНСИОННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ человека* СТОИМОСТЬ ПЕНСИОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА на дату назначения пенсии + ФИКСИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА

Также эту формулу указывают так:

СП = ИПК * СИПК + ФВ , где:

СП – страховая пенсия

ИПК – сумма всех пенсионных коэффициентов, которые человеку начислили на дату назначения страховой пенсии

СИПК – цена пенсионного коэффициента на тот день, когда человеку назначили страховые выплаты. Если пенсия назначается с 1 января 2022 года, пенсионный балл будет стоить 107,36 рубля (его цена также растет из года в год).

ФВ - фиксированная часть пенсии. Фиксированная выплата в 2022 году составляет 6564 рубля 31 копейку.

В 2022 году с учетом известных составляющих формула выглядит так:

СП = ИПК * 107,36 + 6564,31

В ПФР подчеркивают, что россияне, решившие оформить пенсию позже положенного срока, смогут заметно увеличить размер выплат: если человек оформится как пенсионер через пять лет после начала пенсионного возраста, его выплаты станут на 36 процентов больше.

То есть, если обратиться за страховой пенсией позже, чем на нее возникает право, размер ИПК вырастет.

В некоторых ситуациях баллы начисляются и за нерабочие периоды жизни. К примеру:

Если человек отслужил в армии по призыву, ему начислят 1,8 пенсионного балла.

Столько же получит человек, который год ухаживал за человеком с инвалидностью первой группы, ребенком с инвалидностью, пенсионером от 80 лет.

Мать или отец, взявшие отпуск по уходу за вторым ребенком младше 1,5 лет, получат 3,6 балла. За год ухода за третьим и четвертым ребенком - 5,4 балла.

Калькуляторы для расчета пенсии

Рассчитать будущую пенсию помогут специальные калькуляторы. Один из них можно найти на сайте ПФР.

Там необходимо указать:

Пол

Год рождения

Сколько детей вы имеете/планируете иметь

Сколько лет вы планируете провести в отпуске по уходу за детьми

Сразу ли вы планируете выйти на пенсию или позже (если да, то насколько позже)

Как вы планируете работать: в качестве наемного сотрудника, самозанятого, или совмещая наемную работу и статус самозанятого

Предполагаемый трудовой стаж

Официальную зарплату до вычета НДФЛ

Когда все необходимые данные указаны, кликните на кнопку «Рассчитать» и узнайте ориентировочный размер вашей пенсии.

Еще один вариант - пенсионный калькулятор на Госуслугах. Расчет пенсии там проходит в режиме реального времени, услуга бесплатна.

Как получить услугу:

Авторизуйтесь на портале Госуслуг

Заполните необходимые графы калькулятора

Получите требуемую информацию

Калькулятор на Госуслугах позволяет узнать:

Какой пенсионный коэффициент вам начислят в этом году

Размер вашей пенсии на момент запроса

Ориентировочный размер вашей пенсии в будущем

Узнать свой точный стаж и сколько баллов накоплено можно онлайн, запросив извещение о состоянии лицевого счета на Госуслугах или сайте ПФР. Также можно обратиться в ПФР лично или прийти в МФЦ и получить там бумажную справку.

Что будет, если стажа не хватает

Если у человека слишком мало официального страхового стажа или он не накопил нужного количества пенсионных баллов, ему назначат социальную пенсию.

Такие пенсии в России также получают люди с инвалидностью (если у них нет официального стажа) и потерявшие кормильца (если кормилец также без доказанного стажа).

Такие пенсии, как и фиксированную выплату к страховой пенсии по старосте, поднимают каждый год. Это происходит 1 апреля. В 2021 году социальные пенсии стали на 3,4 процента большей и достигли 10 183 рублей, а в 2022-м их подняли на 8,6 процента.

Какая пенсия может быть у тех, кто копил

Люди, участвовавшие в программах софинансирования пенсии, могут сами делать свою накопительную пенсию больше. Сергей Эрлик из Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов подсчитал, что люди, накопившие в частном фонде 5,5 миллиона рублей, будут получать выплаты в 50 тысяч рублей в месяц.