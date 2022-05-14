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53 минуты назад

В России выросло число объявлений о перепродаже товаров из ИКЕА

РИА Недвижимость

Число объявлений о перепродаже товаров, купленных в ИКЕА до закрытия российских магазинов сети, в апреле выросло в сравнении с февралем более чем на треть, их предлагается приобрести по более низким ценам, чем раньше, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе сервиса "Юла" и объявления "ВКонтакте".

ИКЕА (IKEA) в марте сообщила, что приостанавливает все продажи в России. Отмечалось, что магазины не будут работать три месяца - до конца мая. Однако затем ритейлер увеличил этот срок до шести месяцев - до конца августа.

"За последние два месяца число объявлений о продаже товаров из ИКЕА выросло более чем на треть. В марте-апреле на площадке было размещено около 100 тысяч объявлений. Рост в марте составил 16%, а в апреле количество объявлений выросло на 61%", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что наибольший спрос на продукцию из ИКЕА зафиксирован в начале марта - тогда число поисковых запросов по товарам ритейлера выросло на 150% в сравнении с последней неделей февраля, достигнув нескольких тысяч. По итогам апреля пользователи площадки искали товары сети в два раза чаще, чем в феврале.

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Чаще всего в объявлениях предлагаются диваны, шкафы, столы и мягкие игрушки по ценам в среднем на 10-12% ниже, чем в магазинах до закрытия. Например, стол "Томмарюд" можно найти за 11 тысяч рублей, в то время как в официальном магазине сети он стоил 14 тысяч рублей.

При этом в сервисе отметили, что некоторые продавцы все же завышают цены на товары. Например, диван "Гиммарп" предлагается за 25 тысяч рублей, в то время как на официальном сайте ИКЕА он стоил на 20% дешевле.

Личный счет,Видео,Ikea,
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