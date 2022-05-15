Отели резко снизили цены в Крыму и на Кубани

«Сейчас скидки составляют от 10% до 30% в зависимости от объекта. Речь идет о среднеценовом сегменте и объектах три звезды. Востребованные брендовые объекты четыре и пять звезд заполнены и потребности в снижении цен не испытывают», — рассказали в «Интуристе».