Отели резко снизили цены в Крыму и на Кубани

Отели Краснодарского края и Крыма снизили цены до 30% после майских праздников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей туристической отрасли.
«Сейчас скидки составляют от 10% до 30% в зависимости от объекта. Речь идет о среднеценовом сегменте и объектах три звезды. Востребованные брендовые объекты четыре и пять звезд заполнены и потребности в снижении цен не испытывают», — рассказали в «Интуристе».
Эксперты связывают скидки с отменой авиарейсов в южные города и послепраздничным затишьем на рынке. Также отмечается отсутствие ажиотажного спроса на летний отдых в Анапе, Туапсе и Сочи, где воздушный транспорт не ограничен. Из-за этого отельеры пошли на скидки.
Однако туроператоры считают, что скоро цены начнут расти.
«Максимальные значения по стоимости отдыха приходятся на заезды в середине августа, а с начала сентября они начнут снова снижаться», - объяснили специалисты
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