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49 минут назад

"Известия": сроки доставки онлайн-заказов из-за границы выросли почти в два раза

Газета.Ruиещё 2

Россияне в апреле стали чаще заказывать товары из Китая, Турции, Белоруссии и Казахстана, сроки доставки при этом выросли почти в два раза. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Ozon Global.

Сроки доставки онлайн-заказов из-за границы выросли
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно информации Ozon Global, в апреле 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество онлайн-заказов из других стран выросло в восемь раз. Россияне чаще всего заказывали товары из Китая, Турции, Белоруссии и Казахстана. В основном, они покупали ноутбуки, комплектующие для компьютеров и одежду.

При этом на фоне текущей ситуации сроки доставки выросли почти вдвое. К примеру, время ожидания посылки из Китая (14–20 дней) увеличилось на 10–12 дней, а Aliexpress доставляет товары в течение 82–89 дней. Заказы из США идут около полутора месяцев, а из Европы — две-три недели. Товары, приобретенные в странах СНГ или Турции, доходят в обычные сроки.

Всего, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в первом квартале 2022 года россияне купили продукцию на 1,25 трлн рублей (+59% к аналогичному периоду 2021 года), из которых 93% приходится на внутренний рынок, а доля электронной коммерции в общем обороте выросла до 11,2%.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило о том, что восемь ассоциаций производителей продуктов питания обратились к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не запрещать ввоз в страну пищевых ингредиентов автотранспортом из Европы. Документ подписан главами Союза производителей пищевых ингредиентов, Ассоциации производителей пива, «Союзмолока», Руспродсоюза, «Союзнапитков».

Личный счет,Михаил Мишустин,Коммерсант,
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