Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров заявил, что появилась новая схема мошенничества на фоне якобы дефицита наличных. Об этом сообщают «Известия».

«В последнее время мошенники звонят людям под видом сотрудников банка и сообщают о дефиците наличных средств, в том числе валюты», — уточнил Уваров.

По его словам, аферисты пытаются добиться перевода денег на специальный счет. С данного счета жертва мошенников якобы сможет снимать наличные денежные средства.

Другая обманная схема предполагает оформление карт платежных систем Visa и Mastercard, с помощью которых люди якобы смогут оплачивать покупки в других странах.

«Мошенники за определенную плату предлагают открыть счет в иностранном банке и оформить виртуальную карту», — обратил внимание директор департамента информационной безопасности Банка России.

Уваров напомнил соотечественникам, что не следует раскрывать никому личные и финансовые данные.