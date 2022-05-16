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59 минут назад

Россиянам назвали оптимальную стоимость летних туров в Турцию

Елена Прошина

Туроператоры назвали оптимальную стоимость отдыха на курортах Турции в предстоящем летнем сезоне. Информацию опубликовали на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, компания PEGAS Touristik предлагает недельную путевку в Бодрум на двоих туристов с отправлением в начале июня и размещением в четырехзвездочном отеле с питанием по системе «все включено» за 94 тыс. рублей.

Компания Coral Travel также предлагает туры в Бодрум: стоимость недельного отдыха на двоих в четырехзвездной гостинице с питанием по системе «все включено» начинается от 100 тыс. рублей.

У туроператора ANEX Tour цена за недельные путевки с перелетом в Бодрум и проживанием в аналогичных условиях начинается от 120 тыс. рублей на двоих.

Напомним, что в мае туроператоры предупредили россиян о резком подорожании путевок в Турцию. Так, по данным Tez Tour, путевки на это лето стали дороже на 15-30% в сравнении с 2021 годом. Наиболее дорогим месяцем при бронировании поездки в мае оказался июнь.

Личный счет,Видео,Ассоциация туроператоров России,
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