Туроператоры назвали оптимальную стоимость отдыха на курортах Турции в предстоящем летнем сезоне. Информацию опубликовали на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, компания PEGAS Touristik предлагает недельную путевку в Бодрум на двоих туристов с отправлением в начале июня и размещением в четырехзвездочном отеле с питанием по системе «все включено» за 94 тыс. рублей.

Компания Coral Travel также предлагает туры в Бодрум: стоимость недельного отдыха на двоих в четырехзвездной гостинице с питанием по системе «все включено» начинается от 100 тыс. рублей.

У туроператора ANEX Tour цена за недельные путевки с перелетом в Бодрум и проживанием в аналогичных условиях начинается от 120 тыс. рублей на двоих.