УСН для ИП в 2022 году: изменения, как рассчитать, сроки

Упрощенная система налогообложения для ИП (сокращенно – УСН) в 2022 году изменилась. На какие особенности этого налогового режима стоит обратить внимание, а также куда и в какие сроки отчитываться?

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УСН в 2022 году: новый лимит на доход и другие нюансы

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В октябре прошлого года в приказе Минэкономразвития № 654 был утвержден новый коэффициент-дефлятор для работы на УСН в 2022 году. Теперь он составляет – 1,096 единиц. В 2022 году с применением этого коэффициента лимиты доходов в 200 млн рублей и 150 млн рублей были проиндексированы. Теперь для тех, кто платит налоги по «упрощенке», они выглядят так:

164,4 млн рублей – для уплаты налога по стандартным ставкам (6 или 15%);

219,2 млн рублей – для сохранения права на применение УСН.

Если размер дохода компании остается в диапазоне от 164,4 до 219,2 млн рублей, а в штате числится от 100 до 130 сотрудников – налог нужно будет уплачивать по повышенной ставке. Какой она будет – 8 или 20% – зависит от вида УСН. Повышенная ставка применяется только для тех кварталов, в которых лимит был превышен.

В связи с этим изменением список тех, кто может перейти на УСН, расширился. Кстати, ИП, зарегистрированные в 2022 году, получили возможность платить налоги по «упрощенке» с первого дня. Для этого им нужно уведомить ФНС о переходе на УСН подается одновременно с пакетом документов в регистрирующий орган (или в течение 30 дней с момента регистрации).

Также была обновлена декларация для тех, кто платит налоги по «упрощенке». Теперь в новой форме необходимо указывать код, соответствующий признаку применения налоговой ставки:

1 – в случае, если ставка стандартная или пониженная;

2 – при повышенной ставке.

В связи с поправками в ст. 80 и 174 Налогового кодекса РФ список оснований для отказа в приеме декларации расширился. Теперь в налоговой от «упрощенца» не примут документ, если он подписан:

неуполномоченным или дисквалифицированным лицом;

лицом, которое числится умершим (эти сведения уточняются в ЗАГСе в день предоставления отчета);

лицом, в отношении которого в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений;

а также юрлицом, которое в день представления декларации уже реорганизовано, ликвидировано или исключено из ЕГРЮЛ.

Ставки тоже претерпели изменения. Поскольку региональные власти могут снижать их самостоятельно (а также объявлять долгосрочные налоговые каникулы), предпринимателям-новичкам рекомендуют изучить эти данные, чтобы иметь потенциальную возможность сэкономить на сумме налога.

Виды УСН и объекты налогообложения

Какой именно системе налогообложения следовать, выбирает сам предприниматель или компания. Плюсы УСН – владельцам бизнеса не нужно платить НДФЛ по предпринимательским доходам, налог на имущество физлиц, а также НДС (но только на те операции, на которые распространяется освобождение). В зависимости от вида «упрощенки» рассчитывается ставка налога и порядок его расчета.

УСН «Доходы»: налог платится по ставке в 6% (тариф может быть снижен решением региональной власти до 1%) и начисляется нарастающим итогом с тех доходов, которые фактически поступили в адрес ИП.

УСН «Доходы минус расходы»: налог уплачивается по ставке в 15% (ее размер также зависит от решения субъектов РФ) и начисляется с разницы между суммой доходов и расходов за время налогового периода.

Определить точный список как доходов, так и расходов можно, изучив статьи 346.15, 346.16, 346.17 НК РФ.

Необходимо отметить, что перечень расходов был расширен, когда в закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ внесли три дополнения. Теперь предприниматели и компании, пользующиеся «упрощенкой», вправе учесть при расчете налога:

расходы на обеспечение мер по технике безопасности и содержание помещений и инвентаря здравпунктов, находящихся на территории предприятия;

на приобретение медизделий для диагностики/лечения коронавируса, а также их доставку и сборку;

на зарплату персонала за нерабочие дни (см. письмо Минфина от 16.06.2021 № 03-11-06/2/47346).

Но иные траты, не прописанные в Налоговом кодексе, нельзя включать в статью расходов.

Как рассчитать налог, если вы перешли на УСН

Общая налоговая ставка для ИП, использующих упрощенную систему налогообложения «Доходы», равна 6%. Если предприниматель не вел книгу учета доходов и расходов, то правильно рассчитать сумму налога будет сложно. КУДиР нужна еще и потому, что ее вправе запросить налоговый орган при проведении камеральной или выездной проверки. Бухучет можно вести в бумажном или электронном виде. Хранить КУДиР требуется не менее четырех лет.

Формула расчета налога по общей ставке 6%:

Сумма доходов за период × 6% = Налог по УСН

Формула расчета налога по повышенной ставке в 8%:

Сумма доходов за период × 6% + (Сумма доходов за год — Сумма доходов за период) × 8% = Налог по УСН

Общая налоговая ставка для ИП, использующих упрощенную систему налогообложения «Доходы минус расходы», равна 15%.

Формула расчета налога по общей ставке 15%:

Налоговая база за период (или доходы минус расходы за период) × 15% = Налог УСН

Для таких предпринимателей действует правило: чем больше у ИП расходов, тем меньше налога он заплатит. Но эти налогоплательщики должны в обязательном порядке рассчитывать из полученных доходов за год минимальный налог (по ставке в 1%). Если его сумма превысит начисленный по общим правилам налог, то нужно оплатить еще и минимальный налог. Соответствующее требование закреплено в п. 6 статьи 346.18 НК РФ.

Есть несколько важных нюансов, которые позволят сэкономить ИП.

В 2022 году предприниматели обязаны платить больше страховых взносов «за себя». В статье 430 НК РФ указаны следующие суммы:

34 445 рублей на обязательное пенсионное страхование;

8 776 рублей на обязательное медицинское страхование.

Но если наемных сотрудников у ИП нет, то он может уменьшить налог на эти взносы, например, оплачивая их ежеквартально.

Также он может уменьшить налог на взносы, уплаченные за работников. К этой статье расходов относятся:

пенсионные,

медицинские,

социальные взносы (в связи с временной нетрудоспособностью и материнством)

компенсации травм, полученных на производстве;

расходы по выплате персоналу больничных пособий;

платежи по договорам добровольного страхования сотрудников;

торговый сбор.

Когда платить УСНО для ИП

Авансовый платеж к уплате для ИП по УСН должен быть предоставлен:

за первый квартал 2022 года – до 25.04.2022;

за второй – до 25.07.2022;

за третий – до 25.10.2022.

Однако в качестве меры поддержки некоторые ИП получили возможность перечислить налог по УСН на полгода позже (согласно Постановлению Правительства РФ от 30.03.2022 № 512). То есть, до 30.11.2022 предприниматели обязаны заплатить итоговый налог (за весь 2021 год) и аванс за первый квартал года.

Еще часть налогоплательщиков может разбить сумму налога и аванса на 6 равных частей и платить по в последний день каждого месяца уже после завершения отсрочки.

Информацию о тех, кого коснулись послабления, нужно искать по основному коду ОКВЭД в регистрационных документах на 1 января 2022 года. Его можно узнать, заказав выписку о себе из ЕГРЮЛ или ЕГРИП или используя специальный сервис ФНС, где требуется ввести ИНН предпринимателя или организации.

Отсрочка для малого бизнеса касается всех плательщиков УСН, причем вне зависимости от того, входят они в реестр малых и средних предприятий или нет.

Будет ли отсрочен авансовый платеж за второй и третий кварталы – пока не известно.

Пока по итогам 2022 года ИП должны заплатить налог не позднее 02.05.2023 года в связи с тем, что 30 апреля будет воскресеньем. Установленная дата может измениться, если Правительство решит перенести выходные с новогодних каникул на майские праздники. Поэтому за этой информацией необходимо следить отдельно.

Куда сдавать отчетность

При «упрощенке» предприниматель сдает в ФНС декларацию на унифицированном бланке всего один раз в год по адресу проживания. Срок подачи декларации — до 30 апреля следующего года. За 2022 год ИП отчитаются не позднее 02.05.2023 (опять же в связи с переносом).

Форма отчета о деятельности утверждена в Приказе ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@. Ее необходимо предоставить, даже если деятельности как таковой не было. В этом случае предприниматель подает «нулевой» бланк.

Также предприниматель обязуется подавать отчетность по страховым взносам, которые уплачиваются за работников, а также по НДФЛ и травматизму.