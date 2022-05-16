В СберБанке рассказали о текущей динамике кредитования

«С другой стороны, важный тренд, который был, например, еще в феврале и марте. Мы продолжали выдавать ипотечные кредиты, в том числе по ранее принятым решениям, в том числе по ранее принятым ставкам. Мы в общем поддержали наших клиентов. Поэтому у нас рекордные выдачи по ипотеке были в феврале и в марте. Это еще были выдачи по ставкам, которые были приняты в январе и феврале», – рассказал первый зампред СберБанка.