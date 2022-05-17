Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
1 час назад

Stuff: свыше 400 жителей Новой Зеландии потеряли часть пенсии из-за санкций против РФ

Газета.Ru

Пенсии более 400 человек в Новой Зеландии сократили в связи с антироссийскими санкциями, введенными правительством страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Stuff.

Сотням жителей Новой Зеландии сократили пенсии из-за санкций против РФ
Фото: ReutersReuters

По информации портала, сведения о сокращении выплат предоставлены Министерством социального развития и занятости.

Утверждается, что 420 лиц, получающих пенсию из Пенсионного фонда России, не смогли воспользоваться причитающимися им деньгами из-за антироссийских санкций.

В результате без заключения соглашения о социальном обеспечении с Россией, изменения местного законодательства или отмены санкций, пересмотр которых запланирован на 2025 год, сделать ничего нельзя, пояснили в ведомстве.

В МИД Новой Зеландии отметили, что санкции против России не являются основанием для блокировки счетов новозеландских граждан, которые могут получать пенсию в ПФ РФ.

Ранее Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении восьми российских предприятий и граждан.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители