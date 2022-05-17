В России предсказали подорожание электроники

Объём реализации национального проекта развития электронной промышленности России до 2030 года снизится с 3,2 трлн до 2,74 трлн рублей. Чтобы обеспечить финансирование проекта, власти могут ввести утилизационный сбор на электронику. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на новую версию документа. Её 12 мая одобрил премьер-министр Михаил Мишустин, отметило издание.

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Из общего объёма финансирования проекта в бюджете уже предусмотрено 940,7 млрд рублей. Ещё 901,6 млрд рублей планируется выделить дополнительно, а оставшиеся 904 млрд рублей правительство собирается привлечь из внебюджетных источников.

Разработку документа курировали замглавы Минцифры Андрей Заренин, замглавы Минпромторга Василий Шпак, вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко. В нём отмечается, что дополнительное финансирование возможно получить за счёт введения сначала маркировки, а потом — утилизационного сбора на электронику. По словам главы АНО «Консорциум Светотехника» Ольги Грековой, введение сбора ещё в 2021 году подразумевалось в качестве поддержки российских производителей.

Грекова отметила, что мера «ожидаемо приведёт к повышению конечной стоимости продукции».

Резко против инициативы правительства выступила Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет Apple, Google, Samsung, Dell, «М.Видео»).

«Утильсбор ляжет в себестоимость продукции на рынке, который и так находится не в лучшем положении. К тому же это противоречит логике: сборы, направленные на утилизацию электроники, должны идти на утилизацию электроники, а не на другие цели», — заявил представитель РАТЭК Антон Гуськов.