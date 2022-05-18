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1 час назад

Сроки доставки онлайн-заказов выросли вдвое

Российская Газета

Согласно этим данным, в апреле 2022 г. по сравнению с апрелем 2021 г. количество онлайн-заказов из других стран выросло в восемь раз.

Сроки доставки онлайн-заказов выросли вдвое
Фото: ТАССТАСС

В основном в Россию доставлялись ноутбуки, комплектующие для компьютеров и одежда. При этом сроки доставки выросли почти вдвое. К примеру, время ожидания посылки из Китая (14-20 дней) увеличилось на 10-12 дней, а Aliexpress доставляет товары в течение 82-89 дней. Заказы из США идут до 1,5 месяца, а из Европы - две-три недели. Товары, приобретенные в странах СНГ или Турции, доходят в обычные сроки.

Всего, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в первом квартале 2022 г. жители России купили продукцию на 1,25 трлн рублей (+59% к аналогичному периоду 2021 г.), из которых 93% приходится на внутренний рынок, а доля электронной коммерции в общем обороте выросла до 11,2%.

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