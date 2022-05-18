Сроки доставки онлайн-заказов выросли вдвое

Согласно этим данным, в апреле 2022 г. по сравнению с апрелем 2021 г. количество онлайн-заказов из других стран выросло в восемь раз.

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В основном в Россию доставлялись ноутбуки, комплектующие для компьютеров и одежда. При этом сроки доставки выросли почти вдвое. К примеру, время ожидания посылки из Китая (14-20 дней) увеличилось на 10-12 дней, а Aliexpress доставляет товары в течение 82-89 дней. Заказы из США идут до 1,5 месяца, а из Европы - две-три недели. Товары, приобретенные в странах СНГ или Турции, доходят в обычные сроки.