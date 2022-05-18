Россияне подали рекордное число заявлений о банкротстве

В России подано рекордное количество заявлений о банкротстве. В марте — апреле 2022 года было зарегистрировано более 60 000 банкротных дел. Это на 10 000 больше, чем в 2021 году, и втрое больше, чем за аналогичный период 2020 года, указал Forbes. Как правило, признать себя несостоятельными просят физические лица из-за снижения доходов и увеличения долговой нагрузки. Ранее в России запретили возбуждать дела о банкротстве по заявлениям от кредиторов.

Фото: ТАСС ТАСС

Согласно данным Forbes, который изучил информацию картотеки арбитражных дел, в марте — апреле было зарегистрировано 62 341 банкротное дело. В 2020 году за этот же период россияне подали 20 431 заявление.

Видео дня

Отмечается, что сервис не позволяет разделить дела на банкротства юридических и физических лиц. Однако эксперты самостоятельно проанализировали данные и пришли к выводу, что резкое увеличение обеспечено в основном делами о личном банкротстве граждан.

«Причин роста личных банкротств несколько: снижение доходов, относительная доступность процедуры банкротства, рост долгов и информированность населения страны о возможности освободиться от долгов через такую процедуру», — рассказала адвокат «Юков и партнёры» Виктория Большагина.

Эксперты также отметили: как правило, физлица сами инициируют процедуры своего банкротства. Это наименее обеспеченные граждане, которые получают возможность минимизировать финансовые обязательства перед кредиторами или вовсе избежать их.

Количество личных банкротств растёт, несмотря на мораторий на возбуждение дел о банкротстве по инициативе кредиторов. Он касается заявлений от конкурсных кредиторов и распространяется и на банкротство физлиц, указали специалисты.