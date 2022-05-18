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1 час назад

Банк России начал вводить оплату в СБП с помощью NFC

Газета.Ru

Банк России начал внедрение оплаты в Системе быстрых платежей (СБП) при помощи прикладывания смартфона с технологией NFC. Об этом в ходе выступления просветительского марафона «Новые горизонты» заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

ЦБ начал вводить оплату в СБП с помощью NFC
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Буквально на днях мы запустили опцию NFC, когда вы можете с помощью мобильного телефона, прикладывая, оплатить тоже с помощью СБП ту покупку, которую вы делаете», — отметила Скоробогатова.

Она добавила, что с помощью этой опции можно совершать покупки, например, в кафе или магазине.

В начале мая ТАСС со ссылкой на указ Центрального банка России (ЦБ РФ) сообщил, что в СБП максимальный размер одной операции увеличен с 600 тыс. рублей до 1 млн рублей. Российские граждане смогут совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы.

До этого сообщалось, что в 2022 году зафиксировали рост мошеннических операций через Систему быстрых платежей. Злоумышленники используют методы социальной инженерии (обман с использованием приемов психологии для получения платежных данных). Они создают сайты интернет-магазинов с QR-кодами СБП, которые ведут на счета мошенников.

Личный счет,Ольга Скоробогатова,Банк России,
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