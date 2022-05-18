ЦБ начал вводить оплату в СБП с помощью NFC

Банк России начал внедрение оплаты в Системе быстрых платежей (СБП) при помощи прикладывания смартфона с технологией NFC. Об этом в ходе выступления просветительского марафона «Новые горизонты» заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Буквально на днях мы запустили опцию NFC, когда вы можете с помощью мобильного телефона, прикладывая, оплатить тоже с помощью СБП ту покупку, которую вы делаете», — отметила Скоробогатова.

Она добавила, что с помощью этой опции можно совершать покупки, например, в кафе или магазине.

В начале мая ТАСС со ссылкой на указ Центрального банка России (ЦБ РФ) сообщил, что в СБП максимальный размер одной операции увеличен с 600 тыс. рублей до 1 млн рублей. Российские граждане смогут совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы.