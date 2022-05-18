Пенсии россиян сравнили с выплатами в других странах

При сравнении размеров пенсий в разных странах мира использует два подхода — один корректный, а другой не очень. Согласно первому Россия занимает 22-е место в мировом рейтинге. Об этом «Прайму» рассказал врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.

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Он объяснил, что подразумевает под некорректным подходом — сравнение по абсолютным значениям.

«Нужно взять среднюю пенсию по стране в национальной валюте и умножить на текущий курс рубля. Такой метод — абсолютно некорректный, ведь стоимость жизни в разных странах разная — вспомните тот же пресловутый "индекс бигмака", наглядно демонстрирующий разницу в ценах котлеты с булочкой в разных странах мира», — пояснил Кузнецов.

По его словам, при таком подходе в топ-5 стран войдут Кувейт (190 704 рублей), ОАЭ (179 520 рублей), Норвегия (134 993 рублей), Швейцария (124 525 рублей) и Финляндия (107 376 рублей). Россия же в этом рейтинге окажется только на 41 месте между Болгарией и Бразилией, добавил Кузнецов.

При корректном же расчете используют сравнение пенсий по относительным значениям.

«Представим себе человека, который еще вчера работал, а сегодня он — уже пенсионер, не имеющий иных доходов. Еще вчера он жил на зарплату, а с сегодняшнего дня только на одну свою пенсию. Насколько снизится уровень дохода, следовательно, и уровень жизни такого человека? Для этого нужно сравнить размер пенсии с заработной платой», — отметил Кузнецов.

Согласно данному подходу Россия займет 22-е место — пенсия в стране покрывает 29% заработной платы. Такое же покрытие обеспечивается в Швеции, Австралии и Венгрии, всего на 1% больше в Великобритании и на 2% — в Швейцарии, Австрии и Франции.