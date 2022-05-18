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1 час назад

Зарубежный отдых для россиян может подорожать на треть

Вероника Полынина

Туристические поездки за границу летом 2022 года обойдутся россиянам на 15-30% дороже, чем в прошлом году. Таким мнением поделилась с «Газетой.ру» исполнительный директор Ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Наталия Осипова.

Зарубежный отдых для россиян может подорожать на треть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Осиповой, подорожание связано с ограничениями на авиаперелеты, из-за которых увеличилось время в пути, и ростом стоимости отдыха.

«Итоговая сумма зависит от объекта размещения, билета и авиакомпании», - добавила Осипова.

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Согласно прогнозам ассоциации, самыми востребованными зарубежными направлениями этим летом станут Турция, ОАЭ, Египет и Абхазия. Из-за ограничений на авиаперелеты путешествия в другие страны станут менее удобными и, следовательно, менее востребованными. При этом, по мнению Осиповой, вскоре россияне привыкнут к новой реальности и необходимости летать с пересадками.

«Все, что некомфортно в поездке, естественно, влияет на спрос. Мы привыкли летать прямо, стыковки и пересадки для нас новы. Но, думаю, мы и к этому привыкнем»», - сказала специалист.

Личный счет,Наталия Осипова,
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