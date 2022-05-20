Россиянам рассказали, насколько увеличится пенсия после индексации

Пенсионный эксперт Сергей Власов в разговоре с PRIMPRESS раскрыл детали грядущего повышения пенсий. По его словам, индексация выплат должна быть проведена до начала лета.

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«Процент индексации должен быть единым для всех пенсий и других соцвыплат. Большинство экспертов сходятся во мнении, что повышать будут на 9-10 процентов», – сказал он.

Власов в разговоре с PRIMPRESS отметил, что, скорее всего, об индексации пенсий будет официально объявлено на следующей неделе. 25 мая Владимир Путин проведет заседание с Госсоветом, где будут озвучены все подробности.

Ранее российский лидер заявлял, что возросший уровень инфляции оказывает непривычную нагрузку на старшее поколение, потому индексацию необходимо провести сейчас, не дожидаясь следующего года. По словам Власова, прибавку к пенсии россияне смогут получить уже с июня.