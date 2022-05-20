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1 час назад

Россиянам рассказали, насколько увеличится пенсия после индексации

РИА "ФедералПресс"иещё 4

Пенсионный эксперт Сергей Власов в разговоре с PRIMPRESS раскрыл детали грядущего повышения пенсий. По его словам, индексация выплат должна быть проведена до начала лета.

Россиянам рассказали, насколько увеличится пенсия после индексации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Процент индексации должен быть единым для всех пенсий и других соцвыплат. Большинство экспертов сходятся во мнении, что повышать будут на 9-10 процентов», – сказал он.

Власов в разговоре с PRIMPRESS отметил, что, скорее всего, об индексации пенсий будет официально объявлено на следующей неделе. 25 мая Владимир Путин проведет заседание с Госсоветом, где будут озвучены все подробности.

Ранее российский лидер заявлял, что возросший уровень инфляции оказывает непривычную нагрузку на старшее поколение, потому индексацию необходимо провести сейчас, не дожидаясь следующего года. По словам Власова, прибавку к пенсии россияне смогут получить уже с июня.

Ранее «ФедералПресс» писал, что работающим пенсионерам раскрыли секрет выгодного увольнения.

Личный счет,Маленькая пенсия ,Сергей Власов,Владимир Путин,
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