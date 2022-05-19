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38 минут назад

В Минфине допустили отмену НДС на покупку бриллиантов

Говорит Москва

Ведомство изучает разные варианты поддержки алмазодобывающей компании АЛРОСА, против которой введены санкции.

В Минфине допустили отмену НДС на покупку бриллиантов
Фото: ТАССТАСС

Прежде всего рассматривается отмена налога на добавленную стоимость для частных инвесторов, сообщили «Коммерсанту» в министерстве.

Интерес к приобретению бриллиантов с марта вырос у частных инвесторов в несколько раз, поскольку в качестве инструмента для вложения средств они рассматриваются наравне с золотом, рассказала газете глава программы инвестиционных бриллиантов ALROSA Diamond Exclusive Елена Суховеева.

«Либерализация законодательства откроет новые возможности для российских инвесторов и поддержит реальный сектор экономики», — считает она.

АЛРОСА — крупнейший мировой производитель алмазов, её доля на глобальном рынке составляет 30%. В России на долю компании приходится 90% мощностей по добыче алмазов. В основном деятельность АЛРОСА сосредоточена в Якутии, Архангельской области и Африке.

В марте власти США ввели санкции против компании и её главы Сергея Иванова. АЛРОСА запретили привлекать долговое и акционерное финансирование от американских инвесторов.

Личный счет,Сергей Иванов,Коммерсант,Алроса,
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