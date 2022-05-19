В Минфине допустили отмену НДС на покупку бриллиантов

Ведомство изучает разные варианты поддержки алмазодобывающей компании АЛРОСА, против которой введены санкции.
Прежде всего рассматривается отмена налога на добавленную стоимость для частных инвесторов, сообщили «Коммерсанту» в министерстве.
Интерес к приобретению бриллиантов с марта вырос у частных инвесторов в несколько раз, поскольку в качестве инструмента для вложения средств они рассматриваются наравне с золотом, рассказала газете глава программы инвестиционных бриллиантов ALROSA Diamond Exclusive Елена Суховеева.
«Либерализация законодательства откроет новые возможности для российских инвесторов и поддержит реальный сектор экономики», — считает она.
АЛРОСА — крупнейший мировой производитель алмазов, её доля на глобальном рынке составляет 30%. В России на долю компании приходится 90% мощностей по добыче алмазов. В основном деятельность АЛРОСА сосредоточена в Якутии, Архангельской области и Африке.
В марте власти США ввели санкции против компании и её главы Сергея Иванова. АЛРОСА запретили привлекать долговое и акционерное финансирование от американских инвесторов.