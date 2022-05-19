ЦБ предложил запретить покупку иностранных акций на ИИС

Центробанк предложил запретить покупку иностранных акций на ИИС, сообщил на «Конференции институциональных инвесторов» глава брокерской ассоциации НАУФОР Алексей Тимофеев. Об этом пишет РБК.

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Новый законопроект Минфина и ЦБ об индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) запрещает покупать на них бумаги иностранных эмитентов, пишет Frank Media. Из обоснования следует, что российский бюджет не должен стимулировать вложения в зарубежные активы. Зато ежегодный лимит взносов увеличен с 1 до 3 млн рублей.

21 апреля с такой же инициативой выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.