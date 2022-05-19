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1 час назад

ЦБ предложил запретить покупку иностранных акций на ИИС

Investing.com Россия

Центробанк предложил запретить покупку иностранных акций на ИИС, сообщил на «Конференции институциональных инвесторов» глава брокерской ассоциации НАУФОР Алексей Тимофеев. Об этом пишет РБК.

ЦБ предложил запретить покупку иностранных акций на ИИС
Фото: ТАССТАСС

Новый законопроект Минфина и ЦБ об индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) запрещает покупать на них бумаги иностранных эмитентов, пишет Frank Media. Из обоснования следует, что российский бюджет не должен стимулировать вложения в зарубежные активы. Зато ежегодный лимит взносов увеличен с 1 до 3 млн рублей.

21 апреля с такой же инициативой выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Сейчас не обсуждается запрет на приобретение иностранных финансовых инструментов и иностранной валюты на ИИС», — заявляли тогда в пресс-службе регулятора.

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