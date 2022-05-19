Банкам разрешили продавать валюту россиянам без ограничений

Банки с 20 мая смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением доллара и евро. Как сообщает ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Центробанка РФ.

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«Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются — до 9 сентября 2022 года граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года», — подчеркнул регулятор.

В ЦБ напомнили, что ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине из-за санкций запада рубль резко отвалился — курсы доллара и евро достигли своих исторических максимумов 9 марта на уровне 120 рублей для доллара США и 127 рублей для евро.