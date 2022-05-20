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41 минуту назад

В магазинах Москвы подешевели товары первой необходимости

ЧП Столицаиещё 2

В Москве снизились средние розничные цены на ряд продовольственных продуктов первой необходимости. Об этом в четверг, 19 мая, сообщается на официальном сайте управления ФАС по столице.

В магазинах Москвы подешевели товары первой необходимости
Фото: ЧП СтолицаЧП Столица

«С апреля по май 2022 года зафиксировано снижение цен на капусту белокочанную на 26 процентов, на сахар-песок — на 18 процентов, на лук репчатый — на 12 процентов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ценовая ситуация на рынке товаров первой необходимости стабилизировалась. Это связано с укрепления курса рубля и падением ажиотажного спроса.

Московское УФАС России, в свою очередь, продолжает на ежедневной основе осуществлять контроль за ценами на рынке социально значимых товаров. В случае выявления нарушений ведомство оперативно примет необходимые меры реагирования.

Личный счет,ФАС России,
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