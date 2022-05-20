Деньги россиян стали чаще похищать через банкоматы

Объем операций без согласия клиента (ОБС) в первом квартале 2022 года приблизился к 3,3 миллиарда рублей, а доля социнженерии — мошеннических схем, основанных на психологическом манипулировании, — достигла 52,5 процента. Об этом свидетельствует «Обзор отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств» Центрального банка России.

По сравнению с первым кварталом прошлого года ОБС стали чаще проводить с использованием банкоматов и терминалов: число операций выросло почти в два раза. Доля социальной инженерии для них тоже резко выросла: 47,2 процента против 21,7 процента годом ранее. Доля возвращенных средств составила всего 2,5 процента (по сравнению с 6,8 процента в аналогичный период в 2021 году).

Рост числа ОБС через банкоматы с использованием социнженерии обусловлен тем, что схема похищения средств в этом случае менее известна, чем телефонное мошенничество, поэтому люди охотнее доверяют злоумышленникам, пояснил «Коммерсанту» независимый эксперт Алексей Сизов. Гендиректор SafeTech Денис Калемберг полагает, что всплеск успехов социнженерии связан со стрессовой ситуацией, в которой находились люди в первом квартале: было много изменений в том, что касалось вопросов операций с деньгами.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что стали меняться и схемы телефонных мошенников: так, они начали убеждать людей снять средства со своих счетов и перевести через банкомат якобы на «безопасный» счет или провести операцию якобы для помощи официальному расследованию.