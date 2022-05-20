Что происходит с деньгами клиентов банков после смерти

В Госдуму внесен законопроект, который позволит защитить банковские счета клиентов после смерти. В частности, авторы выступают с инициативой приравнять информацию о том, что человек умер, к налоговой тайне, сообщают «Известия».

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По словам законодателей, кредитные организации узнают о смерти клиента только в случаях, если к ним обращаются наследники, или если в банк приходит запрос от нотариуса.

«За это время банк никак не сможет проверить, кто и зачем снимает денежные средства, что и повышает риски мошенничества», – подчеркнул член Ассоциации юристов России Владимир Фурта.

Руководитель фирмы «Закон и Налоги» Алексей Гатин отметил, что в большинстве случаев именно родственники или люди, знающие о смерти человека, снимают средства с его счетов до того, как банк узнает о смерти клиента. Проблема заключается в том, что таким образом нарушается последовательность получения наследства.

Так, за счет урегулирования процесса получения банками информации удастся уменьшить риск недобросовестного использования денег умершего клиента, считают авторы законопроекта.

Они выступают за отправку уведомления о кончине в электронном формате. Кроме того, они предлагают сделать налоговой тайной данные о том, что человек снят с налогового учета по причине смерти, пишут «Известия».