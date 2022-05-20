Какие сейчас есть валютные ограничения в России

С марта 2022 года на территории России действуют валютные ограничения. Их причиной стал запрет на ввоз в РФ долларов и евро, введенный США и Евросоюзом соответственно в связи с ситуацией на Украине. Позже для россиян появились некоторые послабления. Согласно решению ЦБ, с 20 мая в российских банках снова можно приобрести наличность в валюте, но за исключением американских и европейских денежных единиц. Для долларов и евро ограничения действуют по-прежнему.

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Правила покупки валюты

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Как пишет Lenta.ru, последнее решение Центробанка связано с наличием у банков остатков иностранных купюр. Однако валюта в долларах США и евро по-прежнему продается на территории России лишь в ограниченном порядке: реализации подлежит лишь та наличность, которая поступила в кассы банков, начиная с 9 апреля. Эти правила действуют до 9 сентября.

Изначально в стране были введены ограничения, согласно которым до 9 сентября покупка наличной валюты в банках была запрещена, а получить средства с валютных вкладов и счетов можно было лишь при условии их конвертации в рубли по официальному курсу Банка России.

Правила денежных переводов

На территории России также действуют ограничения на денежные переводы за рубеж. Изначально был установлен лимит на сумму, разрешенную к отправке. Он составлял 10 тысяч долларов ежемесячно, однако 16 мая финансовый регулятор повысил верхнюю границу до 50 тысяч долларов.

Правда, послабления не распространяются на переводы без открытия счета. В этом случае лимит остался прежним. Для резидентов РФ и нерезидентов из дружественных стран предел составляет 5 тысяч долларов (или эквивалент в других денежных единицах) в месяц.

Для физических лиц — нерезидентов из дружественных стран, которые работают в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, есть дополнительные возможности. Им разрешено также переводить с российских счетов валюту или рубли в размере своей зарплаты и осуществлять такие же операции без открытия счета.

Такие же правила действуют для резидентов недружественных государств, работающих в России по ТК или ГПК. Они могут переводить за границу свою зарплату в рублях или других денежных единицах. Ранее таким иностранцам было разрешено отправлять за рубеж 10 тысяч в долларах США через счет и 5 тысяч без счета.

Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу Банка России, установленному для иностранных валют.

Reuters

До 30 сентября сохраняется запрет на денежные переводы за рубеж для физлиц, которые не работают в России и прибыли сюда из стран, поддерживающих санкции. Аналогичные ограничения действуют для юридических лиц из этих государств, напоминает "РБК Инвестиции".

Прием платежей из-за рубежа осуществляется в обычном порядке. Россияне могут получать на свои счета в разных банках зарубежных стран зарплату от работодателя-нерезидента; арендную плату от нерезидентов; купоны, дивиденды и другие процентные платежи по ценным бумагам в валюте.

Итак, по состоянию на 20 мая разрешается:

покупать в банках наличную валюту, за исключением долларов и евро;

переводить за рубеж до 50 тысяч долларов ежемесячно со счета;

переводить за рубеж до 5 тысяч долларов ежемесячно без открытия счета для резидентов и нерезидентов из дружественных стран;

для трудовых мигрантов из дружественных и недружественных стран разрешено переводить свою зарплату со счета или без открытия счета.