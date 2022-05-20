Какие сейчас есть валютные ограничения в России

С марта 2022 года на территории России действуют валютные ограничения. Их причиной стал запрет на ввоз в РФ долларов и евро, введенный США и Евросоюзом соответственно в связи с ситуацией на Украине. Позже для россиян появились некоторые послабления. Согласно решению ЦБ, с 20 мая в российских банках снова можно приобрести наличность в валюте, но за исключением американских и европейских денежных единиц. Для долларов и евро ограничения действуют по-прежнему.
Как пишет Lenta.ru, последнее решение Центробанка связано с наличием у банков остатков иностранных купюр. Однако валюта в долларах США и евро по-прежнему продается на территории России лишь в ограниченном порядке: реализации подлежит лишь та наличность, которая поступила в кассы банков, начиная с 9 апреля. Эти правила действуют до 9 сентября.
Изначально в стране были введены ограничения, согласно которым до 9 сентября покупка наличной валюты в банках была запрещена, а получить средства с валютных вкладов и счетов можно было лишь при условии их конвертации в рубли по официальному курсу Банка России.
На территории России также действуют ограничения на денежные переводы за рубеж. Изначально был установлен лимит на сумму, разрешенную к отправке. Он составлял 10 тысяч долларов ежемесячно, однако 16 мая финансовый регулятор повысил верхнюю границу до 50 тысяч долларов.
Правда, послабления не распространяются на переводы без открытия счета. В этом случае лимит остался прежним. Для резидентов РФ и нерезидентов из дружественных стран предел составляет 5 тысяч долларов (или эквивалент в других денежных единицах) в месяц.
Для физических лиц — нерезидентов из дружественных стран, которые работают в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, есть дополнительные возможности. Им разрешено также переводить с российских счетов валюту или рубли в размере своей зарплаты и осуществлять такие же операции без открытия счета.
Такие же правила действуют для резидентов недружественных государств, работающих в России по ТК или ГПК. Они могут переводить за границу свою зарплату в рублях или других денежных единицах. Ранее таким иностранцам было разрешено отправлять за рубеж 10 тысяч в долларах США через счет и 5 тысяч без счета.
Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу Банка России, установленному для иностранных валют.
До 30 сентября сохраняется запрет на денежные переводы за рубеж для физлиц, которые не работают в России и прибыли сюда из стран, поддерживающих санкции. Аналогичные ограничения действуют для юридических лиц из этих государств, напоминает "РБК Инвестиции".
Прием платежей из-за рубежа осуществляется в обычном порядке. Россияне могут получать на свои счета в разных банках зарубежных стран зарплату от работодателя-нерезидента; арендную плату от нерезидентов; купоны, дивиденды и другие процентные платежи по ценным бумагам в валюте.
Итак, по состоянию на 20 мая разрешается:
В конце апреля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина усомнилась в том, что валютные ограничения, действующие до сентября 2022 года, будут сняты досрочно. Она отметила, что финансовый регулятор будет продолжать отслеживать ситуацию.