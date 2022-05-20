У россиян обнаружились свободные деньги

В апреле после совершения основных трат в кошельке россиянина оставалось в среднем 26% «свободных денег», следует из данных исследовательского холдинга «Ромир». В марте у граждан оставалось меньше — 19,5%. Также аналитики выяснили, что разница между доходами российских домохозяйств и тратами на необходимые товары и услуги увеличилась за месяц почти на треть. Ранее иностранные специалисты заявили об «удивительной жизнестойкости» российской экономики.

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Под свободными деньгами аналитики понимают средства, которые остаются у домохозяйства после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг.

Также специалисты «Ромира» рассчитали индекс свободных денег — разницу между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги. В апреле индекс составил 76%, что по сравнению с предшествующим месяцем больше на 18 процентных пунктов. По отношению к апрелю 2021 года индекс сократился на 7 процентных пунктов.