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1 час назад

У россиян обнаружились свободные деньги

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В апреле после совершения основных трат в кошельке россиянина оставалось в среднем 26% «свободных денег», следует из данных исследовательского холдинга «Ромир». В марте у граждан оставалось меньше — 19,5%. Также аналитики выяснили, что разница между доходами российских домохозяйств и тратами на необходимые товары и услуги увеличилась за месяц почти на треть. Ранее иностранные специалисты заявили об «удивительной жизнестойкости» российской экономики.

У россиян обнаружились свободные деньги
Фото: Pixabay, Pixabay LicensePixabay, Pixabay License

Под свободными деньгами аналитики понимают средства, которые остаются у домохозяйства после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг.

Также специалисты «Ромира» рассчитали индекс свободных денег — разницу между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги. В апреле индекс составил 76%, что по сравнению с предшествующим месяцем больше на 18 процентных пунктов. По отношению к апрелю 2021 года индекс сократился на 7 процентных пунктов.

Ранее в британском журнале The Economist удивились тому, что экономика России под давлением санкций не рухнула, а отделалась небольшим шоком и приблизилась к прошлым показателям. По словам журналистов, россияне уже свободно тратят деньги в ресторанах и других заведениях, совершенно не ощущая инфляции и кризиса.

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