Россиянам объяснили связь курса доллара и цен в магазинах

«Укреплять рубль нужно, но не до бесконечности, конечно же. Потому что государство в том числе думает о том, как наполнять бюджет. А значительная часть этого бюджета формируется за счет экспорта. Мы получаем от экспорта валюту, которую конвертируем в рубли, и эти рубли наполняют бюджет», — высказался он.