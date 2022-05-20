Названа профессия с заработной платой до 1 млн долларов

Российский миллиардер Леонид Михельсон посоветовал будущим студентам выбирать профессию инженера, чтобы зарабатывать до 1 млн долларов. Об этом, как сообщает «Прайм», бизнесмен заявил, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».
«Очень не хватает инженерного квалифицированного персонала. Я вас призываю, кто еще не поступил, выбирайте эти специальности», - сказал Михельсон.
По его словам, заработки топовых специалистов в отрасли сжиженного природного газа достигают 1 млн долларов.
Михельсон посетовал, что молодежь предпочитает профессии юристов или экономистов, тогда как в стране не хватает людей инженерных специальностей.
«В газовой отрасли нужны все специалисты, но самая большая потребность сейчас — это инженеры… У нас до сих пор в России нет ни одной именно топовой инжиниринговой компании, которая может делать EPC-контракты, то есть выполнять и проектные работы, и поставки, и руководить строителями. Мы пытаемся и помогаем делать такие компании», - рассказал предприниматель.
Леонид Михельсон - председатель правления российской газовой компании «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур». Бизнесмен занимает четвертую строку в списке самых богатых людей России по версии Forbes.