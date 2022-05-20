Названа профессия с заработной платой до 1 млн долларов

«В газовой отрасли нужны все специалисты, но самая большая потребность сейчас — это инженеры… У нас до сих пор в России нет ни одной именно топовой инжиниринговой компании, которая может делать EPC-контракты, то есть выполнять и проектные работы, и поставки, и руководить строителями. Мы пытаемся и помогаем делать такие компании», - рассказал предприниматель.