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29 минут назад

Когда можно вернуть невозвратные авиабилеты

Елена Прошина

Эксперт Высшей школы экономики (ВШЭ) Дмитрий Максимов рассказал о способах вернуть невозвратные авиабилеты. Его советы приводит «Прайм».

Когда можно вернуть невозвратные авиабилеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ряде случаев определение "невозвратности" не означает полную невозможность вернуть билет», — сказал Максимов.

Пассажир вправе требовать вернуть деньги, если компания отменила рейс или надолго задержала его. Также деньги должны вернуть, если авиакомпания отказывается сажать пассажира на оплаченное место.

Кроме того, Воздушный кодекс РФ содержит норму, по которой компания должна вернуть деньги за билет в случае болезни пассажира, его спутника (члена семьи, близкого родственника) или смерти близкого родственника. Однако эти факты нужно подтвердить документально. Понадобится медсправка или документ о смерти. Необходимо помнить, что данные правила распространяются только на отечественных перевозчиков.

До отправки рейса необходимо сообщить авиакомпании, что вы не полетите. Можно написать электронное письмо или позвонить на горячую линию. Затем нужно написать обращение в адрес перевозчика и приложить документы, доказывающие форс-мажор.

Если перевозчик отказывается возвращать деньги, следует жаловаться в Роспотребнадзор и Федеральное агентство воздушного транспорта.

Дмитрий Максимов - заместитель руководителя департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ.

Ранее эксперты рассказали, как вернуть невозвратный билет на самолет или поезд, если заболел ребенок.

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