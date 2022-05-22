Пенсионерам назвали способ получить бонус в 10 тысяч рублей

Пенсионеры смогут получить положенный по закону бонус в 10 тысяч рублей, если зарегистрируются в качестве самозанятых. Об этом пишет «Прайм».

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Отмечается, что гражданам России при регистрации в качестве самозанятого предоставляется особый бонус в размере 10 тыс. рублей. В разделе о «Налоге на профессиональный доход» на сайте Федеральной налоговой службы сообщается, что он выдается единоразово.

До тех пор, пока бонус не израсходован, налоговая ставка составляет 3% вместо 4% при получении денежных средств от физических лиц, 4% вместо 6% - если услуги были оказаны юридическим лицам.

После того, как бонусные 10 тыс. рублей будут полностью израсходованы на выплату налога, налоговые ставки вернутся к положенным по закону значениям (4% и 6% соответственно).