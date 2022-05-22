Названа наиболее выгодная валюта для инвестиций

Финансовый аналитик Михаил Беляев назвал рубль наиболее выгодной валютой для инвестиций. По его мнению, сейчас россиянам не стоит приобретать евро или доллары, сообщает «Москва 24».
Экономист считает, что покупка иностранной валюты была логична во времена нестабильности рубля. Сейчас все изменилось.
«Эти времена прошли, а раз эти времена прошли, значит, нет никакого смысла вкладываться в какую-то другую валюту в целях сохранения своих сбережений и тем более - их приумножения. Сейчас стабильность показывает рубль», - сказал Беляев.
По его словам, банки сейчас «предлагают вполне приемлемую доходность» в отношении рублевых активов.
Эксперт уверен, что приобретение иностранной валюты ныне оправдано только в случае отдыха за границей.
«Все, пора перестраивать мозги, свое понимание и свое отношение, и осваивать другие инструменты», — заключил он.
Ранее глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас рассказал, когда наступит «реальное укрепление рубля».