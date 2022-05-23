Не все пенсионеры осведомлены о том, что многие доплаты к пенсии носят заявительный характер. Издание Life собрало пять выплат, которые полагаются только при личном обращении граждан.

«Многие пенсионеры не знают, что им положена так называемая единая денежная выплата. Право на такую ежемесячную доплату к пенсии имеют практически все льготные категории граждан. Однако автоматически она начисляется только получателям пенсии по инвалидности», - пишет Life.

Всем остальным категориям необходимо прийти в ПФР или МФЦ и подать соответствующее заявление.

Размер доплаты будет отличаться — все будет зависеть от льготы, а также количества членов семьи и заслуг перед государством. В среднем она достигает несколько тысяч рублей. Герои СССР или России могут получить доплату в размере до 75 тысяч рублей.

Работавшие в условиях Крайнего Севера, на шахте, в гражданской авиации и различных других «льготных» местах, могут рассчитывать на доплаты, а также более ранний выход на пенсию. Все эти льготы не назначаются в автоматическом режиме, для их получения нужно также написать заявление.

Пособие в 1200 рублей (стандартный размер) могут направить пенсионерам старше 80 лет или инвалидам первой группы. Деньги приходят вместе с пенсией, а тратить их можно по своему усмотрению.

«Выплату может оформить, например, внучка (от 14 лет) дедушки старше 80 лет или сосед инвалида первой группы. Кроме того, такую доплату можно оформить, и не дожидаясь 80 лет, если пенсионеру, например, требуется уход после операции. Чтобы его получить, необходимо прийти в МФЦ или ПФР и написать заявление, а также специальное согласие на уход. Но есть условие: тот, кто ухаживает, должен быть безработным. Если ухаживающий устраивается на работу или получает пособие по безработице, то право на доплату теряется», - заявил юрист Александр Лагутин.

Также эксперты напоминают о наличии в каждом регионе своих отдельных льгот и преференций для престарелых людей, в том числе и доплат разным категориям пенсионеров.

«При этом сотрудники ПФР могут даже не знать о таких выплатах. Для того чтобы их получить, надо обратиться в муниципальный отдел социальной защиты населения, где всё должны рассказать, и там же написать заявление на получение денег», - заявила юрист Татьяна Немирова.

Кроме того, существует доплата за иждивенцев в 2022 году. На попечении пенсионера могут находиться иждивенцы, например, дети или студенты дневных отделений вузов, а также престарелые родители, тоже пенсионеры. Так, ему полагается выплата, для назначения которой также нужно написать специальное заявление в ПФР. Сумма такой доплаты составляет треть фиксированной выплаты в составе страховой пенсии. В 2022 году это 6564 рубля, а значит, итоговая доплата будет составлять 2188 рублей.