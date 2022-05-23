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1 час назад

Банк России опроверг слухи о введении ограничений на снятие наличных

Вероника Полынина

Банк России назвал «фейком дня» сообщения о грядущих ограничениях на снятие наличных. Об этом говорится в телеграм-канале ЦБ РФ.

Центробанк прокомментировал сообщения о лимитах на снятие наличных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По слова представителей Центробанка, никаких ограничений власти вводить не собираются.

«Фейк дня, а может быть и месяца (а мы их много повидали) – о грядущих ограничениях на снятие наличных, которые распространяют анонимные телеграм-каналы», - говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ подчеркнули, что проблемы с доступностью рублевой наличности в стране нет.

«Помните, что закрывая вклады раньше срока, вы теряете накопленные проценты», - посоветовали в Банке России.

Ранее сегодня Банк России опроверг информацию о тайной покупке валюты у других участников рынка для сдерживания курса рубля от неконтролируемого укрепления.

Банк России начал тайно скупать валюту

Личный счет,Банк России,
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