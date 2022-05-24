В России расcказали о подробностях проекта о реформе пенсий

Проект закона о реформе накопительных пенсий, разработанный Минфином и ЦБ России, должен поступить в Госдуму в этом году, раскрыл подробности «Известиям» глава комитета нижней палаты по финрынку Анатолий Аксаков.

Фото: ТАСС ТАСС

Депутат отметил, что это может произойти уже в весеннюю сессию, то есть до 31 июля. По его словам, концептуальных разногласий по документу нет. Проект закона предполагает налоговые вычеты в размере 6 процентов, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 миллиона рублей по аналогии с банковскими вкладами.

При этом источники издания отметили, что в 2022 году реформы не случится. Решение по законопроекту еще не принято и, вероятнее всего, не будет принято в этом году. Говоря о сформированных добровольных пенсионных накоплениях, на которые был наложен мораторий в 2014 году, то они останутся замороженными.

Как указывает издание, запуск системы добровольных пенсионных накоплений возможен в более стабильных экономических и финансовых условиях, когда у россиян будет больше доверия к долгосрочным инвестициям