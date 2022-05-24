Раскрыта новая схема телефонных мошенников

Телефонные мошенники придумали новую схему: они представляются сотрудниками банков и заявляют, что их недобросовестные коллеги якобы пытаются украсть деньги со счета клиента.

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Неизвестный позвонил журналисту РИА «Новости» с городского номера, представился сотрудником банка и заявил, что в настоящее время его недобросовестные коллеги пытаются списать деньги со счета «жертвы». По его утверждению, для того, чтобы предотвратить хищение, необходимо сотрудничать с позвонившим, в противном случае клиента банка ждет финансовая и уголовная ответственность, так как «счет используется для незаконных целей».

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Существование такой легенды и то, что подобная схема носит все признаки мошенничества, подтвердила агентству директор фонда «За права заемщиков», руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

«Сообщения о звонках от «добросовестных» сотрудников банка, пытающихся разоблачить своих недобросовестных коллег и запрашивающих для этого сведения у клиентов, поступают в «Мошеловку» с недавнего времени», – сказала Лазарева.

По словам эксперта, в этой легенде есть сразу несколько признаков попытки мошенничества. Во-первых, если сотрудник банка подозревает своих коллег в недобросовестных намерениях, то – по инструкции – он должен сообщить об этом в службу безопасности в соответствии с внутренними требованиями, протоколами и инструкциями кредитной организации. Во-вторых, для проведения таких проверок у уполномоченных сотрудников банка есть все необходимые данные, и нет никакой нужды уточнять их у клиента.

В-третьих, если сотрудники банка совершают недобросовестные действия со счетом клиента без его на то указаний, то никакой финансовой и уголовной ответственности владелец счета не несет. Существует специальный порядок сбора сведений и доказательств совершения преступления, и ни одна из этих процедур не подразумевает предоставление данных по телефону – все должно быть задокументировано и запротоколировано, пояснила Лазарева.