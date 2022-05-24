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28 минут назад

В Госдуме пообещали россиянам увеличение выплат после новой реформы

Елена Прошина

В результате объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в Фонд пенсионного и социального страхования вырастут выплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата Госдумы Светланц Бессараб.

В Госдуме пообещали россиянам увеличение выплат после новой реформы
Фото: ТАССТАСС

Так, процент выплат по листкам временной нетрудоспособности увеличится в полтора раза.

«Это произойдет потому, что, по сути, объединяются две налогооблагаемые базы, но с увеличением их предельной величины. Кроме того, теперь граждане, работающие по договорам гражданско-правового характера, будут иметь право на больничный лист и его оплату», — заявила парламентарий.

Минтруд также сообщил о введении единого тарифа, который позволит увеличить максимальные размеры выплат по больничным, беременности, родам и уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан. По мнению руководителя направления «Правовое развитие» ЦСР Максима Башкатова, это также ускорит назначение выплат и упростит взаимодействие с государством для граждан.

Объединение ПФР и ФСС должно произойти 1 января 2023 года. Слияние упростит работу с бизнесом и населением, а также снизит затраты на содержание двух ведомств.

Личный счет,Минтруд России,Фонд социального страхования РФ,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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