Россиянам раскрыли стоимости летних туров в ОАЭ

Минимальная стоимость отдыха в ОАЭ в июне начинается от 49,6 тыс. рублей с человека. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

За эти деньги можно отдохнуть в четырехзвездочном отеле эмирата Рас-эль-Хайма. Туристу предлагается 7-дневный отдых с перелетом и питанием «полный пансион». В пятизвездочном отеле можно провести отпуск за 61,8 тыс. рублей. Стоимость аналогичного тура в гостиницу четыре звезды в Шардже составит от 58,2 тыс. рублей, в Аджмане — от 55,9 тыс. рублей. В Дубае предложения начинаются от 63,3 тыс. рублей на одного человека.

С 1 июня туроператор «Русский Экспресс» в три раза увеличит количество мест в ОАЭ на рейсах Flydubai из-за большого спроса среди российских туристов. Как отмечается, помимо качественного отдыха, россияне ценят направление как альтернативу пляжной Европе и Карибам.

Пакетный тур с перелетом могут приобрести жители Москвы, Новосибирска, Самары, Уфы, Казани, Минеральных Вод и Екатеринбурга.