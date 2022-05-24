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1 час назад

Россиян предупредили о рисках блокировок счетов в иностранных банках

Лера Букина

Зарубежные кредитные организации, предоставляя услуги россиянам, могут попасть под вторичные санкции Запада. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Граждане РФ в связи с рестрикциями начали практиковать «карточный туризм», то есть оформлять Visa и MasterCard в Турции, Армении, Узбекистане, Казахстане, Грузии и других государствах.

По словам директора по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ», экономиста Ярослава Кабакова, в будущем иностранные банки могут прийти к установке лимитов для держателей карт из России. Пойдут они на это, чтобы избежать ограничений со стороны стран «Большой семерки».

«Некоторые банки Казахстана, Армении и так далее за такую практику могут получить вторичные санкции. Большинство из них самоограничатся на определённых объёмах. Это будут определённые лимиты, чтобы данные объёмы транзакций не особо сильно были видны ни Visa, ни MasterCard. Пока есть возможность и, наверняка, такие действия интересно совершать по «карточному туризму», ехать открывать карты, но риски, связанные с блокировкой счетов, также остаются вполне реальными даже в этом случае», - подчеркнул эксперт.

О прекращении работы в РФ платежные системы Visa и Mastercard объявили в марте. Карты, выпущенные российскими банками, продолжат работать только внутри страны. Расплатиться ими за рубежом или в иностранных онлайн-магазинах невозможно.

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