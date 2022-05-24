Россиян предупредили о рисках блокировок счетов в иностранных банках

«Некоторые банки Казахстана, Армении и так далее за такую практику могут получить вторичные санкции. Большинство из них самоограничатся на определённых объёмах. Это будут определённые лимиты, чтобы данные объёмы транзакций не особо сильно были видны ни Visa, ни MasterCard. Пока есть возможность и, наверняка, такие действия интересно совершать по «карточному туризму», ехать открывать карты, но риски, связанные с блокировкой счетов, также остаются вполне реальными даже в этом случае», - подчеркнул эксперт.