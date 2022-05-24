В РФ приняли закон о праве самозанятых получать госимущество без торгов

Нижняя палата парламента сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, предполагающий предоставление возможности самозанятым получать государственное и муниципальное имущество без торгов. Об этом сообщают на сайте Госдумы.

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Отмечается, что физические лица, применяющие налоговый режим «Налог на профессиональный доход», смогут заключать договор в отношении государственного и муниципального имущества без торгов.

В настоящее время таким образом государственное или муниципальное имущество могут получить представители малого или среднего бизнеса. В большинстве случаев самозанятые не могут этого сделать, хотя в законе предусмотрено уравнение прав на получение имущественной поддержки.

Данный проект внесен на рассмотрение Госдумы представителями Тюменской облдумы. Положение может вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. Норма может быть применена вплоть до 1 января 2029 года.