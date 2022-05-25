Контрактникам разрешили платить суточные в валюте

Уточнены правила выплаты суточных в валюте и надбавок к ним при служебных зарубежных командировках. Соответствующее постановление кабмина от 13 мая 2022 года № 863 вступает в силу с 25 мая.
Сейчас суточные в валюте при служебных зарубежных командировках получают работники федеральных госорганов, государственных внебюджетных фондов, федеральных госучреждений.
Постановление кабмина расширяет перечень получателей таких выплат. Теперь туда включены военнослужащие-контрактники силовых ведомств.
Также военнослужащим-контрактникам будут возмещаться ряд расходов, в том числе на оформление загранпаспортов и медицинской страховки.
Кроме того, скорректированы правила возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных загранкомандировках.