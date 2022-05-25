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1 час назад

Контрактникам разрешили платить суточные в валюте

Парламентская газета

Уточнены правила выплаты суточных в валюте и надбавок к ним при служебных зарубежных командировках. Соответствующее постановление кабмина от 13 мая 2022 года № 863 вступает в силу с 25 мая.

Контрактникам разрешили платить суточные в валюте
Фото: © Игорь Самохвалов/ПГ © Игорь Самохвалов/ПГ

Сейчас суточные в валюте при служебных зарубежных командировках получают работники федеральных госорганов, государственных внебюджетных фондов, федеральных госучреждений.

Постановление кабмина расширяет перечень получателей таких выплат. Теперь туда включены военнослужащие-контрактники силовых ведомств.

Также военнослужащим-контрактникам будут возмещаться ряд расходов, в том числе на оформление загранпаспортов и медицинской страховки.

Кроме того, скорректированы правила возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных загранкомандировках.

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