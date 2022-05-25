Контрактникам разрешили платить суточные в валюте

Уточнены правила выплаты суточных в валюте и надбавок к ним при служебных зарубежных командировках. Соответствующее постановление кабмина от 13 мая 2022 года № 863 вступает в силу с 25 мая.

Фото: © Игорь Самохвалов/ПГ © Игорь Самохвалов/ПГ

Сейчас суточные в валюте при служебных зарубежных командировках получают работники федеральных госорганов, государственных внебюджетных фондов, федеральных госучреждений.

Постановление кабмина расширяет перечень получателей таких выплат. Теперь туда включены военнослужащие-контрактники силовых ведомств.

Также военнослужащим-контрактникам будут возмещаться ряд расходов, в том числе на оформление загранпаспортов и медицинской страховки.