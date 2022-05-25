В России задумали ввести новый сбор с путешественников

В России могут ввести дополнительный сбор, который будут взимать с путешественников при оформлении авиабилетов по стране. Об этом пишут «Известия».

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Издание выяснило, что Минтранс обсуждает с представителями отрасли введение сбора, средства с которого должны будут поступать в создающийся резервный фонд поддержки пассажиров. В частности, этот фонд будет компенсировать путешественникам траты при наступлении форс-мажорных ситуаций, например при банкротстве авиакомпании пассажиров смогут посадить на другие рейсы или вернуть им деньги за несостоявшийся перелет.

Предполагается, что новый сбор не приведет к подорожанию авиабилетов. Средства должны будут поступать в фонд путем перераспределения компонентов стоимости перевозки. Размер сбора пока не определен, предположительно, он будет составлять от 70 до 250 рублей с одного перелета.

Ранее сообщалось о выделении кабмином 100 миллиардов рублей российским авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов на полеты внутри страны. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в условиях санкций отрасль столкнулась с серьезными ограничениями и запретами, некоторые из них распространяются на поставки запчастей и техническое обслуживание воздушных судов. В правительстве понадеялись, что субсидии позволят сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года и предотвратят рост цен на авиабилеты.