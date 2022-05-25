Стало известно о планах повысить в России пенсии и МРОТ

Власти согласовали индексацию социальных выплат. Об этом пишут «Ведомости».

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Два близких к правительству источника и участвовавший в обсуждении чиновник сообщили изданию, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум и страховые пенсии должны вырасти на 10 процентов. Окончательное решение должен будет принять президент Владимир Путин.

15 апреля помощник президента России Максим Орешкин объявил, что в ближайшее время в стране пройдет внеплановая индексация прожиточного минимума и иных выплат. Он подчеркнул, что с финансами в стране все в порядке, поэтому социальные расходы не только не пострадают, но и будут увеличиваться.