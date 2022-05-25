В России согласовали индексацию пенсий и МРОТ

Власти России согласовали индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и страховых пенсий. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
По словам собеседника издания, парламентарии высказывали разные мнения во время дискуссии об уровне индексации. Отмечается, что социальные выплаты должны повыситься на 10%. Окончательное решение должен будет принять президент страны Владимир Путин.
19 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства планирует обсудить индексацию социальных выплат на заседании Госсовета в среду, 25 мая. Вопрос коснется поддержки семей с детьми и индексации других соцвыплат, пояснил официальный представитель Кремля.
9 мая министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил журналистам, что правительство России представило президенту РФ предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТ. По его словам, такие меры снизят показатель бедности в стране. При этом, уточнил министр, есть несколько вариантов параметров дополнительной индексации.
6 мая член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что дополнительная индексация пенсий, социальных выплат и МРОТ будет произведена автоматически. Гражданам не нужно будет писать заявление для индексации, пояснила она.