В России согласовали индексацию пенсий и МРОТ

Власти России согласовали индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и страховых пенсий. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

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По словам собеседника издания, парламентарии высказывали разные мнения во время дискуссии об уровне индексации. Отмечается, что социальные выплаты должны повыситься на 10%. Окончательное решение должен будет принять президент страны Владимир Путин.

19 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства планирует обсудить индексацию социальных выплат на заседании Госсовета в среду, 25 мая. Вопрос коснется поддержки семей с детьми и индексации других соцвыплат, пояснил официальный представитель Кремля.

9 мая министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил журналистам, что правительство России представило президенту РФ предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТ. По его словам, такие меры снизят показатель бедности в стране. При этом, уточнил министр, есть несколько вариантов параметров дополнительной индексации.