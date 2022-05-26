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43 минуты назад

"Известия": россияне стали чаще платить наличными после отключения Apple и Google Pay

ТАССиещё 6

Россияне стали чаще использовать банковские карты и наличные для оплаты покупок. На наличные расчеты перешли 40% пользователей Apple Pay и 35% - Google Pay, пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на исследование Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Россияне стали чаще платить наличными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно исследованию, среди использовавших Apple Pay на оплату наличными перешли 40%, среди владельцев устройств с сервисом Google Pay - 35%. Также 31% владельцев смартфонов на Android сообщили, что установили приложение Mir Pay, а 7% опрошенных заявили об использовании сервиса Samsung Pay.

По данным Аналитического центра, после отключения сервисов Apple Pay и Google Pay перешли на оплату покупок банковской картой 96% пользователей смартфонов на iOS и 63% владельцев устройств на платформе Android.

"В январе 2022 года доля платежей наличными в общем обороте розницы составляла 39%, тогда как в начале апреля этот показатель вырос до 42%", - приводят в газете слова аналитика фискальных данных "Контур.Маркета" Дарьи Жигалиной.

После начала специальной военной операции РФ на Украине сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, стали недоступны из-за санкционных ограничений.

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