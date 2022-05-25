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39 минут назад

Москвичей поразили цены в магазинах Duty Free

Алиса Селезнёва

По словам москвичей, они были поражены тем, насколько сейчас низкие цены в магазинах Duty Free в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва».

Москвичей поразили цены в магазинах Duty Free
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание привело рассказ москвички Светланы, которая посетила магазин беспошлинной торговли, вылетая за границу из терминала С московского аэропорта Шереметьево.

«Например, мы купили помаду марки MAC со скидкой за 3,9 евро (в магазинах сейчас по 2500 продается), что по текущему курсу составляет около 230 рублей. В городе простая «гигиеничка» сейчас стоит дороже. Удивили также цены на алкоголь, духи», - отметила она.

При этом сотрудники магазинов Duty Free посетовали на низкую загрузку аэропорта из-за отмены ряда международных рейсов и небольшую посещаемость торговых точек.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции. В частности, Евросоюз с 27 февраля ввел запрет на полеты российских самолетов над всей территорией блока, воздушное пространство для России закрыли и другие страны.

Личный счет,Владимир Путин,Аэропорт Шереметьево,ЕС,
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