Москвичей поразили цены в магазинах Duty Free

По словам москвичей, они были поражены тем, насколько сейчас низкие цены в магазинах Duty Free в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва».

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Издание привело рассказ москвички Светланы, которая посетила магазин беспошлинной торговли, вылетая за границу из терминала С московского аэропорта Шереметьево.

«Например, мы купили помаду марки MAC со скидкой за 3,9 евро (в магазинах сейчас по 2500 продается), что по текущему курсу составляет около 230 рублей. В городе простая «гигиеничка» сейчас стоит дороже. Удивили также цены на алкоголь, духи», - отметила она.

При этом сотрудники магазинов Duty Free посетовали на низкую загрузку аэропорта из-за отмены ряда международных рейсов и небольшую посещаемость торговых точек.