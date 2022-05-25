Назван средний размер пенсии после дополнительной индексации

Средний размер пенсии после новой индексации на 10% по поручению президента Владимира Путина составит 19 360 рублей. Об этом заявил глава Министерства труда и соцзащиты Антон Котяков, передает ТАСС.

Он добавил, что индексация выплат на 10% позволит обеспечить 35 миллионов пенсионеров. По словам Котякова, в среднем прибавка к пенсии составит 1760 рублей. При этом он отметил, что «размер прибавки рассчитают персонально для каждого пенсионера».

«Но средние цифры на сегодняшний день таковы, это значительная прибавка», — добавил он на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам, которое проводит сегодня Путин.

Также Котяков сообщил, что доставка пенсий с учетом индексации начнется уже с 3 июня. Кроме того он подчеркнул, что повышение минимального размера оплаты труда позволит увеличить зарплаты примерно четырем миллионам россиян.