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1 час назад

Назван средний размер пенсии после дополнительной индексации

Елена Прошина

Средний размер пенсии после новой индексации на 10% по поручению президента Владимира Путина составит 19 360 рублей. Об этом заявил глава Министерства труда и соцзащиты Антон Котяков, передает ТАСС.

Назван средний размер пенсии после дополнительной индексации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он добавил, что индексация выплат на 10% позволит обеспечить 35 миллионов пенсионеров. По словам Котякова, в среднем прибавка к пенсии составит 1760 рублей. При этом он отметил, что «размер прибавки рассчитают персонально для каждого пенсионера».

«Но средние цифры на сегодняшний день таковы, это значительная прибавка», — добавил он на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам, которое проводит сегодня Путин.

Также Котяков сообщил, что доставка пенсий с учетом индексации начнется уже с 3 июня. Кроме того он подчеркнул, что повышение минимального размера оплаты труда позволит увеличить зарплаты примерно четырем миллионам россиян.

Путин повысил пенсии, МРОТ и прожиточный минимум

Ранее 25 мая президент РФ предложил с 1 июня на 10% увеличить размер пенсии неработающим пенсионерам. Он объявил, что размер прожиточного минимума и МРОТ с начала следующего месяца также будут увеличены в том же объеме.

Личный счет,Антон Котяков,Владимир Путин,
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