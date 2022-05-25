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25 минут назад

В России начали дешеветь смартфоны и телевизоры

Lenta.ru

В России начали дешеветь смартфоны и телевизоры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В России подешевели смартфоны и телевизоры
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что смартфоны в период с 14 по 20 мая подешевели на 1,5 процента, а телевизоры — на 0,9 процента. При этом цена на пылесосы за тот же период выросла на 0,5 процента.

Всего же с начала года смартфоны в стране подорожали на 9 процентов, телевизоры — 7,6 процента, а электропылесосы — на 14,6 процента.

Ранее на российском рынке обнаружили первые смартфоны Samsung, привезенные по правилам параллельного импорта. Аппараты были доставлены без разрешения производителя — не напрямую из Южной Кореи, а через Казахстан.

Личный счет,Росстат,
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