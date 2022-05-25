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38 минут назад

В Минтруде назвали размер МРОТ после индексации

Вероника Полынина

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения после индексации на 10% составит 15 172 рублей, сообщил Минтруд России.

В Минтруде назвали размер МРОТ после индексации
Фото: ТАССТАСС

Для пенсионеров МРОТ составит 1 970 рублей, для детей - 13 501 рубль. В целом по России прожиточный минимум на душу населения после индексации составит 13 919 рублей, передает ТАСС.

«С величиной прожиточного минимума связан размер ряда пособий и выплат. Принятое президентом решение об индексации прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года позволит увеличить социальные выплаты более чем для 15 млн россиян», - рассказали в Минтруде.

По словам представителей ведомства, привязанные к прожиточному минимуму выплаты будут автоматически проиндексированы, никаких заявлений для повышения пособий не понадобится.

В Минтруде напомнили, что величина МРОТ учитывается при определении размеров выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, выплат на детей до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет включительно и на детей от 8 до 17 лет, федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям, а также используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат.

25 мая президент России Владимир Путин объявил о повышении МРОТ, прожиточного минимума и пенсий неработающим пенсионерам на 10% с 1 июня 2022 года.

Личный счет,Владимир Путин,Минтруд России,
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