В Минтруде назвали размер МРОТ после индексации

«С величиной прожиточного минимума связан размер ряда пособий и выплат. Принятое президентом решение об индексации прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года позволит увеличить социальные выплаты более чем для 15 млн россиян», - рассказали в Минтруде.

В Минтруде напомнили, что величина МРОТ учитывается при определении размеров выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, выплат на детей до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет включительно и на детей от 8 до 17 лет, федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям, а также используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат.