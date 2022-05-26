Российская стоматология: цены не по зубам

Главная проблема российской стоматологии — огромная зависимость от импорта во всем: от инструментов и оборудования до пломбировочных материалов и лекарств. Хотя на медизделия и препараты санкции не накладывались, по закупочным ценам серьезно бьют логистические проблемы. В начале марта цены на многие позиции взлетели и не опустились до сих пор, хотя курс доллара уже совсем другой. Кто-то, чтобы сохранить цены, выбирает российские и китайские аналоги. Но не все готовы на такой переход — не уверены в качестве, отмечает стоматолог-ортопед клиники «Отделение цифровой стоматологии» Сергей Гойхман:

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Сергей Гойхман, стоматолог-ортопед клиники «Отделение цифровой стоматологии»: «Анестезия производится как у нас, так и за рубежом. Пломбировочные материалы также в основном используются американские и японские, немецкие. Но есть и российские производители. Закупочные цены сейчас в торговых организациях в два-три раза выше, чем было это до февраля. В нашей клинике цена поднялась на лечение кариеса на 20-30%. Стоило лечение кариеса 8 тысяч, сейчас стоит 10. По поводу имплантатов. В основном пользуются популярностью европейские и южнокорейские имплантаты. Европейские также подорожали в два-три раза. Но клиника уже поднимает цены в зависимости от уровня, статуса. Корейские имплантаты особо не подорожали. Но остальные материалы сопутствующие — анестезия, шовные материалы, костные материалы, которые требуются при имплантации, — тоже подорожали. Соответственно, услуга имплантации на 30-40% подорожала».

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В детской стоматологии — тоже серьезный рост. Цены подскочили даже на профилактические процедуры, например обработку зубов минеральными составами, рассказывает детский врач-стоматолог клиники «Ланцет» Вера Константинова:

Вера Константинова, детский врач-стоматолог клиники «Ланцет»: «Расходные материалы, порошки для очищения зубов и полости рта — достаточно сильно подняли цены поставщики. В нашей клинике эта процедура до 24 февраля стоила от 7 тысяч до 12 тысяч в зависимости от прикуса, молочные или постоянные, в зависимости от состояния зубов. В апреле эта процедура стала стоить от 8 тысяч до 14 тысяч. Поднялись цены, например, на стерилизацию. Это же тоже все импортное. В нашей стране что-то, может, и производят, но качество нас мало устраивает».

С поставками брекетов, в том числе американских, проблем нет: они доезжают. Зато проблемы с элайнерами — это прозрачные капы, которые тоже используют для коррекции прикуса. В последние годы они стали довольно популярными среди россиян, на них приходилось больше половины всех заказов. Сами элайнеры производятся в Мексике и в Америке. Об альтернативах в ортодонтии говорит специалист стоматологической клиники Queen Nella Анастасия Маркова:

Анастасия Маркова, специалист стоматологической клиники Queen Nella: «Те, кто работает на элайнерах американского производства, полностью перешли на российского производителя. Компания по производству элайнеров «Инвизи-лайн» полностью прекратила работу на территории РФ. Российские фирмы-производства, такие, допустим, как «Еврокапа» компания, «Флекси-лайнер», 3D Smile и так далее. У нас в клинике на сегодняшний день ценообразование за работу никоим образом не изменилось, то есть цены остались на прежнем уровне. В отношении закупки на какие-то товары цены поднялись, при этом на сегодняшний день те же самые брекеты, с которыми я работаю, в целом на них цена несколько снизилась. У нас был момент, когда у некоторых врачей, у нас есть свои определенные бонусные программы скидочные, которые на время были приостановлены, сейчас их точно так же вернули».