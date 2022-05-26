Как не потерять неиспользованные отгулы при увольнении: советы экспертов

«Отгулы могут иметь срок действия, если это предусмотрено трудовым договором, — так установил Верховный суд РФ. Тому работнику, кто согласен на внеурочную работу за отгулы, обязательно надо перечитать свой трудовой договор, так как сейчас нередки случаи, когда в этом документе содержится положение о порядке предоставления дней отдыха. И если в договоре указано, что работник обязуется использовать отгулы в течение одного календарного года, то оспаривать это положение можно только в суде», - пишет Life.