Как не потерять неиспользованные отгулы при увольнении: советы экспертов

В России изменилась практика защиты прав работников. Life разбирался, в каких случаях неиспользованные отгулы при увольнении не пропадают.
Раньше при увольнении большая часть работодателей компенсировала уходящему работнику только неиспользованные дни отпуска. Однако на самом деле выплате подлежит и компенсация за неиспользованные дополнительные дни отдыха (отгулы) - такой подход рекомендовал Минтруд. Для того, чтобы получить все положенное по закону, гражданам нужно соблюдать определенные условия.
«Согласно трудовому законодательству работа в выходные и праздничные дни оплачивается в двойном размере, но вместо денежной компенсации сотруднику может быть предоставлен дополнительный день отдыха (статья 153 Трудового кодекса РФ. — Прим. ред.). Так как в законе нет отдельного указания, как поступать, если работник не использовал отгулы до своего увольнения, некоторые работодатели считают, что у увольняющихся неиспользованные отгулы сгорают. Однако такая позиция противоречит требованиям обязательной оплаты сверхурочного труда (статья 152 Трудового кодекса РФ. — Прим. ред.), — подчеркнул заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.
По словам адвоката, все предоставленные, но не использованные за год дополнительные дни отдыха, суммируются и должны быть предоставлены в любое согласованное с работником время. Работодатель столкнется со штрафом, если общая неоплаченная переработка за год превысит 120 часов, отметил эксперт.
По словам адвоката Адвокатской палаты города Москвы Евы Митлиной, если привлечение к работе в неурочные часы формально не зафиксировано, то, вероятно, «не будет не только положенной по закону двойной оплаты, но и с дополнительным днем отдыха могут возникнуть проблемы».
«Отгулы могут иметь срок действия, если это предусмотрено трудовым договором, — так установил Верховный суд РФ. Тому работнику, кто согласен на внеурочную работу за отгулы, обязательно надо перечитать свой трудовой договор, так как сейчас нередки случаи, когда в этом документе содержится положение о порядке предоставления дней отдыха. И если в договоре указано, что работник обязуется использовать отгулы в течение одного календарного года, то оспаривать это положение можно только в суде», - пишет Life.