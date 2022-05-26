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1 час назад

Россиян стали штрафовать за новые окна

Елена Прошина

Россиян все чаще стали заставлять демонтировать только что поставленные окна и при этом платить штраф управляющей компании. Об этом сообщил Life.

Россиян стали штрафовать за новые окна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в ряде регионов приняты специальные нормы, запрещающие что-либо менять в архитектурном облике дома без специального разрешения. Речь идет даже об изменении цвета рамы остекления.

«Сейчас участились случаи, когда УК инициируют жалобы в проверяющие инстанции. Такова реакция "управляек" на общее ужесточение надзора за их деятельностью, которое в начале года предприняла прокуратура. Кстати, в Петербурге этот запрет действует давно и распространяется не только на дома, имеющие историческую ценность, но и на обычные панельные», — рассказал адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

Один из таких случаев недавно произошел в Санкт-Петербурге. Местный житель, получив ключи от новостройки, сразу начал ремонт. Мужчина заменил все окна. Так, в его квартире появилось панорамное окно, а вместо двустворчатых - трехстворчатые. Представители управляющей компании потребовали все вернуть назад, но он отказался. Однако юрист объяснил новоселу, что действия УК совершенно законны.

Дело в том, что по новым правилам надзора за УК, компания может получить штраф 50 тысяч рублей за каждый случай нарушения. В связи с этим, с наступлением лета домоуправленцы проводят осмотр фасадов домов и в случае нарушения, требуют устранить их.

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